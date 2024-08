140のサンプルを評価したチューリッヒでの最近の見本市への訪問者、 甘い味の好ましいEVOO 苦いものの上に。 人々がバターの国の奥深くで好むオリーブオイルの味のプロファイルが何であれ、最近の研究は、伝統的な地中海スタイルの食事への文化的に適応した遵守でさえ彼らの寿命を延ばすことができることを示しました。



このアプリケーションには、-µmおよび-µm波長で最大-Wの平均出力を提供する 地中海ダイエット果物、野菜、マメ科植物、複合炭水化物、オリーブオイル、魚、ワインが豊富ですが、乳製品や肉は少ないため、長寿と癌や心臓病の発生率の低下に関連しています。 地中海諸国でより顕著である保護効果により、スイスの研究者は、ドイツ、イタリア、フランスの文化に影響を受けたスイスの人口において、地中海食の遵守が効果的であるかどうかを判断するようになりました。

この研究には、スイスで実施された17,861つの主要な研究であるNational Research Program1AとSwissMonitoring of Trends and Determinants in CardiovascularDiseaseの一部である30人の参加者が含まれていました。 研究者たちは、スイスの-つの異なる言語地域から文化的に多様な集団を選択しました。これらの地域では、国民の健康と統計の登録を通じて-年以上にわたって死亡率の追跡調査が可能でした。

このアプリケーションには、-µmおよび-µm波長で最大-Wの平均出力を提供する 研究 地中海の食事療法の順守と癌、心血管疾患、およびすべての原因による死亡が関連付けられていましたが、食事療法には1つの明確な違いがありました。 従来の低乳量の地中海式食事とは異なり、牛乳と乳製品はスイスの食事に不可欠な部分であり、サンプル人口によってほぼ毎日消費されていました。

食事摂取量は、参加者が24の異なる食品グループ(サラダ、果物、野菜、乳製品、穀物、肉、魚、油の種類、アルコール、卵)の摂取に対して肯定的または否定的に応答した簡略化された11時間リコール方法を使用して分析されましたとチョコレート。 研究者は、9ポイントのスコアを使用して地中海式食事への順守をスコアリングしました。最小の順守は0のスコアであり、最大の順守は9のスコアでした。

調査時の平均年齢が8,665歳であった9,196人の男性と45人の女性による食物群摂取の頻度はほぼ同じでしたが、-つの顕著な違いがありました。 女性は男性よりも頻繁に果物を食べ、男性は女性よりも頻繁にアルコールを摂取しました。

統計分析により、単不飽和の摂取量の増加と心臓病による死亡のリスクは男性でのみ観察されたものの、果物の摂取は両方の性別で心臓病と癌による死亡のリスクを低下させることが明らかになりました。 一方、アルコール摂取は心血管疾患による死亡リスクを低下させましたが、癌による死亡リスクを増加させました。

しかし、最も興味深い結果は、乳製品の消費と、男女両方のあらゆる原因、癌、および心臓病による死亡リスクの低下との関連性でした。 これらの結果は、乳製品が飽和脂肪の摂取量を増やし、それによって心血管疾患のリスクを高めるというコンセンサスとは対照的です。

この研究で観察された予想外の有益な関連性について研究者が提供する可能な説明は、スイスの乳製品が ​,war「純粋に牧草で飼育された高山牛」は、n‑3脂肪酸が多く、他の国の乳製品よりも飽和脂肪の含有量が少なくなっています。 著者らはまた、心臓病や癌の発生率に対する乳製品消費の保護効果を発見した他の文献を引用しています。

この研究には-つの主な欠点がありました。それは、食物摂取を評価するために使用される粗雑な-日法ですが、文化の違いを取り入れた地中海式食事を順守することは、健康に有益であり、癌や心臓病による死亡リスクを減らすことがわかりました。