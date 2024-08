牛乳と蜂蜜の国で、苦味と辛味EVOOの味

高品質のエクストラバージンオリーブオイルの苦味を嫌う消費者はアメリカ人だけではありません。 チューリッヒで人気の見本市であるGourmesseの訪問者は、140のサンプルを評価し、より刺激的で苦いものよりも、熟したフルーティーで甘い味のEVOOを好みました。

研究、 報告 Journal of the Science of Food and Agricultureで、フェアへの訪問者によるEVOOの全体的な好みを調査しました。 参加者の-%はスイスからでした。 確かにバターの国の奥深くですが、地中海式の食事が小さな足場を持っている場所です。

消費者の受け入れをテストした140 EVOOサンプルは、 チューリッヒ国際オリーブオイル賞。 これらのサンプルの半分以上、正確には74はイタリアから、43はスペインから、残りはギリシャ、ポルトガル、トルコからのものでした。

このアプリケーションには、-µmおよび-µm波長で最大-Wの平均出力を提供する スイスオリーブオイルパネル サンプルの官能分析を実施し、風味と官能品質の観点から、7%が良好、58%が非常に良好、45%が優れていると分類しました。 全体として、専門家のパネリストは、すべてのEVOOを高品質で欠陥のないものとして分類しました。

フェアの消費者は、平均よりもグルメ食品に精通していると考えられ、-ポイントのヘドニックスケールを使用してEVOOサンプルを評価し、好みを示しました。

驚いたことに、消費者は評価されたすべてのサンプルの19%しか気に入っておらず、スイスのオリーブオイルパネルからのEVOO品質の期待と解釈に明確な違いが見られました。

訪問者は、男性51%、女性49%で、熟したフルーティーで甘いEVOOを明確に好み、高品質のサンプルの苦味、辛味、緑色のフルーティーな味を嫌っていました。

フェノール化合物は、エキストラバージンオリーブオイルの苦味と辛味の原因です。 彼らはまたに関連する化合物です 健康上の利点 オリーブオイルの消費に関連しています。

著者らは、消費者は、苦味と辛味のある高品質のエクストラバージンオリーブオイルのポジティブな官能特性とそれに関連する健康上の利点に慣れていないと結論付けました。

米国の消費者 嫌悪感もあった カリフォルニア大学デービス校の研究によると、高品質のエクストラバージンオリーブオイルの苦味と刺激的な味に。